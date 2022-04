Amazonie : le miel de ces abeilles est un "élixir miracle"

« Nous utilisons le miel pour la nourriture et les médicaments », explique Heriberto Vela Córdova, apiculteur à San Francisco, au Pérou, qui fait partie de la communauté indigène des Kukama-Kukamiria. « Pour la nourriture, nous l’utilisons avec du café, du pain. Pour la médecine, nous l’utilisons contre la bronchite, la pneumonie, les brûlures, les coupures, les rhumes, l’arthrite. » (Pour en savoir plus : Cette vallée aride abrite plus de 500 espèces d’abeilles différentes).

DES MAGICIENNES DES FORÊTS

Depuis des milliers d’années, les peuples indigènes des tropiques d’Amérique récoltent le miel de dizaines d’espèces d’abeilles mélipones. Ces insectes sociaux forment des colonies avec une reine et de nombreuses ouvrières, et ne peuvent pas piquer, ce qui rend leur élevage moins dangereux que celui, par exemple, des abeilles européennes qui, à l’origine, n’existaient pas sur le continent américain. De nombreuses abeilles mélipones peuvent toutefois infliger des morsures douloureuses avec leurs mandibules.

En raison du grand nombre d’espèces de mélipones, présentes dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde, leur élevage, également appelé méliponiculture, peut s’avérer complexe. À l’exception des Mayas qui avaient mis au point des méthodes sophistiquées pour élever ces abeilles dans la péninsule du Yucatán, méthodes qui perdurent encore aujourd’hui, de nombreux peuples indigènes récoltaient le miel de manière traditionnelle, directement dans les ruches sauvages.

Au Brésil, la méliponiculture est une activité très répandue, populaire et de plus en plus sophistiquée mais, au Pérou, elle commence à peine à se développer et à s’étendre, explique Breno Freitas, chercheur à l’Universidade Federal do Ceará au Brésil.

Actuellement, au moins une centaine de familles réparties dans la moitié des États de l’Amazonie péruvienne, élèvent des mélipones, et beaucoup ont été formées par Delgado. Le scientifique leur enseigne à les élever dans des boîtes rectangulaires qui permettent un accès facile au miel de ces abeilles sans dard qui, contrairement à celui des abeilles à miel, n’est pas conservé dans des alvéoles ordinaires mais plutôt dans des compartiments sphériques : des sortes de « pots à miel ». L’élevage des abeilles permet aux apiculteurs de diviser les nids et d’établir une source de revenus régulière, plutôt que de compter sur le prélèvement de miel (et d’abeilles) dans la forêt, ce qui peut être dangereux pour ces pollinisatrices qui sont essentielles à notre survie, explique David Roubik.

En ce qui concerne les plantes à polliniser, les mélipones sont souvent plus difficiles que les abeilles à miel. Dans les régions dans lesquelles elles naissent naturellement, régions dans lesquelles elles devraient aussi être élevées, selon Freitas, elles sont plus douées pour la pollinisation des plantes indigènes, ce qui fait d'elles des facteurs importants pour assurer la bonne santé de l'écosystème. Elles sont également bénéfiques pour l'agriculture. Une étude menée en 2020 co-écrite par Delgado montre que, lorsqu'elles sont gardées près des champs agricoles, ces abeilles peuvent aider à augmenter le rendement du camu-camu, un arbuste indigène, de près de 50 %.

DANS LA JUNGLE...

Delgado, Espinoza et la photographe Ana Elisa Sotelo ont rendu visite à Córdova et à sa famille en décembre 2021 pour découvrir la façon dont il élève les quarante ruches présentes sur sa propriété, qui comprennent six espèces indigènes productrices de miel, dont la Melipona eburnea.

Sotelo se souvient que, lorsqu’ils regardaient dans les ruches, les abeilles volaient autour de leurs têtes « avec des battements d’ailes rapides, elles bourdonnaient et se posaient sur nous, sans nous faire aucun mal ». Les enfants de Córdova ont ramassé des plantes médicinales à observer, notamment des arbres à Sang du Dragon, dont les extraits peuvent traiter la diarrhée, le diabète et les infections ; les abeilles utilisent la résine de ces arbres pour construire leurs ruches. Ils ont également examiné du roucou, plante rouge vif utilisée pour fabriquer de la teinture et pour traiter la constipation, et du camu-camu, un fruit au goût délicieux, explique Espinoza, qui effectue actuellement un stage à l’université du Michigan dans le cadre de son doctorat. Les abeilles pollinisent toutes ces plantes.