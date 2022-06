Pourquoi les tatous se déplacent-ils vers le nord ?

La capacité du tatou à trouver et à manger une telle variété d’aliments est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles il a pu se disperser aussi loin et aussi rapidement, affirme Moncrief. Son bureau est jonché de figurines d’écureuils et de numéros de la bande dessinée Écureuillette, preuves de sa passion pour les animaux qu’elle étudie.

La conservatrice ramasse la carapace étonnamment légère du tatou, qui est faite de kératine. Chaque pièce de l’armure du tatou est bordée de minuscules poils sensibles, plus courts qu’un cil, qui l’aident à se repérer dans les tunnels souterrains. Sa carapace le protège des prédateurs, tout comme sa peau coriace et sa tendance à faire des bonds en l’air de plusieurs mètres lorsqu’il est surpris. Cette stratégie peut fonctionner contre les lynx roux et les coyotes, mais elle est moins efficace contre les véhicules, qui sont probablement la principale cause de décès des tatous en Virginie, selon elle.

Elle ajoute que c’est grâce à leur museau pointu et à leurs griffes que ces mammifères peuvent creuser des terriers profonds dans la terre : l’une des raisons pour lesquelles les tatous ne sont pas toujours les bienvenus dans les jardins.

« Ces terriers sont essentiels à leur survie », explique Brett DiGregorio, écologiste à l’université de l’Arkansas. « Quand ils descendent dans ces terriers profonds, les températures sont stables, et ils ont un endroit sûr pour dormir. Ils ne dépensent pas beaucoup d’énergie. »

Les tatous peuvent dormir dans leur terrier jusqu’à seize heures par jour, ne sortant que pour chercher de la nourriture ou de l’eau. Ils ne sont pas particulièrement sociables et ne se rencontrent généralement entre eux que pour s’accoupler.

Ce sont des reproducteurs prolifiques. Les femelles donnent naissance à une portée de quadruplés identiques entre les mois de mars et mai. Les bébés restent avec leur mère jusqu’à l’âge de trois ou quatre mois, puis partent à la recherche d’un nouveau territoire. Quand ils ont entre neuf et douze mois, ils sont prêts à avoir leurs propres petits. Selon DeGregorio, ce sont ces intrépides jeunes tatous qui mènent la charge vers le nord.

Mais comment se déplacent-ils physiquement d’un endroit à l’autre ? Dans une étude de 1996, Taulman a découvert qu’ils peuvent littéralement faire du stop : ils peuvent grimper dans le châssis ou en se glissant dans le coffre des véhicules.

QUEL IMPACT SUR L’ÉCOSYSTÈME ?

Depuis l’expérience d’Osborne, les écologistes ont reçu plusieurs autres plaintes concernant des tatous qui creusent dans les jardins, un phénomène qui ne va probablement pas s’arrêter.

Les recherches récentes de DeGregorio, publiées dans la revue Ecology and Evolution, ont montré que les niveaux d’activité des tatous dans l’Arkansas sont liés à la présence humaine. Les individus qui vivent dans des zones plus peuplées sont plus actifs la nuit, tandis que ceux qui vivent plus loin des villes sont plus actifs le jour, ce qui suggère que ces mammifères s’adaptent encore mieux qu’on ne le pensait.

Il n’existe pas de stratégie testée et approuvée pour lutter contre les tatous de jardin, mais McDonough conseille aux propriétaires d’utiliser un piège sans cruauté afin de déplacer les animaux, ou bien de placer des poils et excréments de chien près de l’entrée de leurs terriers pour les encourager à s’installer ailleurs.

Bien que les effets des tatous sur les écosystèmes dont ils ne sont pas originaires soient inconnus, ils ne sont pas nécessairement nuisibles. En mangeant des insectes, ils pourraient engloutir certains parasites agricoles, tels que les vers sauteurs asiatiques envahissants, explique DeGregorio.

Bien que le fait qu’ils creusent dans les champs et les jardins agricoles leur donne une mauvaise réputation, ce comportement crée un habitat précieux pour d’autres animaux. Une étude menée en mai 2022 par DeGregorio en Arkansas a permis de recenser, entre autres créatures, dix-neuf espèces de mammifères et quarante espèces d’oiseaux qui ont utilisé trente-cinq terriers de tatou.

« D’autres animaux qui font la même chose, tels que la tortue du désert, la tortue gaufrée ou le chien de prairie… nous les vénérons et les considérons comme de précieux ingénieurs de l’écosystème », dit-il. « Mais nous n’accordons pas ce niveau de respect au tatou, et j’aimerais que cela change. » Alors que l’espèce poursuit son voyage vers le nord, il espère avoir cette chance.