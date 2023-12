À la recherche de la panthère des neiges en Inde

Nous n’avons pas à nous morfondre longtemps : un éleveur de chèvres de passage nous annonce qu’une panthère a été aperçue près du village de Rumbak. Les tempes battantes et les poumons en feu, nous atteignons les abords du village en milieu de matinée et installons nos trépieds pour scruter le paysage. Notre guetteur Dorje l’aperçoit en premier : « Duk ! Duk ! Shan ! » s’exclame-t-il. La voilà ! La panthère des neiges ! Dorje a vu une tête émerger brièvement de derrière un rocher. C’est une prouesse extraordinaire, comme le fait de trouver une aiguille dans une botte de foin (sauf que l’aiguille est aussi parfaitement camouflée). Nous pointons nos télescopes sur le rocher et attendons que le prédateur réapparaisse. Notre panthère finit par émerger et par traverser la pente. Sa démarche puissante, ses flancs musculeux et ses larges pattes laissent présager une vélocité terrifiante. Sa queue est étonnamment longue et épaisse jusqu’à son bout ; sa mâchoire est carrée ; ses yeux sont sombres, comme des amandes écartées. Son célèbre pelage (celui pour lequel les panthères sont encore victimes de braconnage) est pâle et parsemé de rosettes sombres. Elle se déplace avec agilité le long de la crête de la vallée et finit par quitter notre champ de vision. Nous nous retournons les uns vers les autres, stupéfaits. Est-ce vraiment arrivé ?