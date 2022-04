Anomalocaris, monstre des mers du Cambrien

Pour autant que nous le sachions, il y avait trois anomalocaridés différents dans la faune des schistes de Burgess : Anomalocaris, Peytoia (communément appelé Laggania - Daley et Bergström soulignent que le nom propre de l'animal Laggania est en fait Peytoia. Même si l'animal n'est pas la méduse imaginée par Walcott, le nom qu'il a inventé en 1911 est le nom correct), et une forme encore plus étrange avec une carapace tectiforme appelée Hurdia. Ces trois espèces étaient censées avoir des bouches très similaires. Selon les paléontologues, ces bouches étaient des sortes de « cônes oraux » composés de trente-deux plaques, dont quatre étaient situées à 90° les unes des autres.

Mais lorsque Daley et Bergström ont réexaminé la bouche d'Anomalocaris canadensis provenant des schistes de Burgess, ils ont découvert une disposition différente. Ce célèbre animal ne possédait que trois grandes plaques - disposées en triangle - avec un nombre variable de plaques plus petites entre elles. « Cela met en évidence une grave méconnaissance de l'un des anomalocaridés les plus célèbres », écrivent Daley et Bergström, et ce nouveau regard sur le cône oral de la créature montre qu'Anomalocaris n'était probablement pas une terreur broyant les trilobites. « L'ouverture centrale des cônes oraux d'Anomalocaris a une forme irrégulière et une petite taille », expliquent Daley et Bergström, « ce qui rend sa morsure peu puissante. » La bouche rigide, petite et circulaire d'Anomalocaris semble mieux adaptée pour aspirer de petites proies - peut-être l'animal a-t-il tamisé la boue cambrienne à la recherche de vers et d'autres friandises.

Cependant, tous les anomalocaridés n'avaient pas des bouches similaires. Peytoia et Hurdia présentaient une bouche en quatre parties, et Hurdia, en particulier, possédait une série supplémentaire de petites épines au milieu de la bouche. Il est clair que ces animaux se nourrissaient de proies disparates et qu'ils le faisaient de différentes manières - une conclusion étayée par les variations des appendices frontaux épineux que les anomalocaridés utilisaient pour saisir leurs proies.

Nous commençons tout juste à comprendre l'écologie et la biologie de ces animaux absolument fascinants. L'étude de ces étranges bouches laisse entendre qu'une intense course entre les prédateurs du Cambrien et les trilobites dont ils raffolaient n'était pas aussi intense ou dramatique que nous le pensions.