Apercevrez-vous ce léopard avant sa proie ?

Grands félins gracieux et puissants, les léopards étroitement apparentés aux lions, aux tigres et aux jaguars. Ils vivent en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord-Est, en Asie centrale, en Inde et en Chine. Cependant, nombre d'individus sont en danger d'extinction, surtout en-dehors du continent africain.

Le léopard est un grimpeur si agile qu'il transporte souvent ses proies dans les arbres. En traînant les corps des grands animaux en hauteur, il espère les mettre à l'abri des charognards tels que les hyènes. Les léopards peuvent également chasser depuis les arbres, où leur pelage tacheté leur permet de se fondre dans les feuillages jusqu'à ce qu'ils bondissent sur leur proie.

Ces prédateurs nocturnes traquent également des antilopes, des cerfs et des cochons en se déplaçant furtivement dans les hautes herbes, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Près des établissements humains, les léopards s'attaquent souvent aux chiens et, parfois aux humains.

Les léopards sont d'excellents nageurs et sont très à l'aise dans l'eau, où ils se nourrissent parfois de poissons ou de crabes.

La robe de la plupart des léopards est de couleur claire avec des taches sombres distinctives appelées rosettes, car elles font penser à la forme d'une rose. Les léopards noirs, qui semblent être de couleur presque unie parce que leurs taches sont difficiles à distinguer, sont communément appelés panthères noires.