À la rencontre de Tatu et Loulis, les derniers chimpanzés qui « parlent »

En 1966, les Gardner ont mis leur théorie en pratique. Les quinze années suivantes, le couple et leur équipe de soignants ont nourri, poursuivi, chatouillé et joué avec leurs jeunes protégés : Washoe, Dar, Pili, Tatu et Moja. Chacun des chimpanzés a fini par répondre en signant. Quand elle était enfant, Washoe avait compris comment signer « plus » et a ensuite rapidement intégré les signes correspondant aux mots « oiseau », « fumée » et « fleur ».

Leur travail a inspiré d'autres personnes à essayer de reproduire leurs résultats, notamment un professeur de l'université Columbia nommé Herbert Terrace. En 1973, il a acquis un chimpanzé qu'il a nommé Nim Chimpsy, en référence à Noam Chomsky. Herbert Terrace se vantait que Nim serait rapidement capable de partager ses sentiments, de décrire son imagination et de parler du passé et du futur. Ces affirmations, associées à la réticence des Gardner et des Fouts de mettre Washoe sous le feu des projecteurs, ont conduit Nim à dépasser Washoe en termes de célébrité. Il est même apparu sur la couverture d'un numéro de 1975 du magazine New York.

Quand Nim a appris les gestes associés aux mots « banane », « câlin » et « jouer », Herbert Terrace a d'abord revendiqué son succès. Néanmoins, il a conclu plus tard que le chimpanzé réagissait aux instructions de ses entraîneurs, réalisant les gestes pour obtenir des récompenses sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Il pensait que Nim ne pouvait pas utiliser les signes qu'il avait appris dans le cadre d'une conversation ou les associer dans une phrase reflétant ses pensées.

Peut-être que le problème n'était pas Nim mais son environnement.

« Nim vivait chez une famille à New York dans l'Upper East Side mais allait en classe quotidiennement », où on lui apprenait des signes pendant des heures, explique Valerie Chalcraft, une psychologue qui travaille sur les comportements animaux et a étudié auprès des Gardner dans les années 1990. Les cours auxquels assistait Nim étaient dispensés dans des salles vides, sans les stimuli appréciés par les jeunes enfants. Par conséquent, comme le dit Valerie Chalcraft, ce n'est pas étonnant que Nim n'avait pas grand-chose à dire. « Les adultes humains n'apprennent pas à leurs enfants à parler en utilisant des récompenses et des punitions mais dans un cadre naturel, détendu et enrichi », souligne-t-elle.

Nim manquait également de stabilité et de régularité. Au moins un de ses soignants proches a été écarté brutalement du projet, plusieurs sont partis de leur propre initiative et Nim ne côtoyait aucun autre chimpanzé pendant cette période. Après que Herbert Terrace a mis fin au projet en 1977, Nim a été transféré dans un centre de recherche puis dans un laboratoire biomédical. Finalement, il a été acheté par un philanthrope et a vécu dans un ranch jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque en 2000 à l'âge de vingt-six ans.

Contrairement à Nim, les chimpanzés élevés par les Gardner ont bénéficié d'un environnement plus ludique, proche de celui d'un enfant humain. Regardez par exemple les jeunes années de Tatu : elle est née en 1975 et a été adoptée par les Gardner la même année, elle aimait faire des grasses matinées et était à cheval sur les plannings. Elle avait un côté joueur et a développé un goût pour les masques. Cette allégresse pouvait parfois la rendre espiègle. En effet, Patrick Drumm, assistant de recherche à ce moment-là et aujourd'hui professeur de recherche invité à l'université d'Akron, dans l'Ohio, se souvient d'un incident survenu lorsque Tatu a réalisé que Moja était effrayée par les séparateurs en métal des bacs à glaçons.

« Elle a commencé à poursuivre Moja avec », raconte-t-il. « Et ensuite, comme cela avait effrayé Moja, elle a essayé de faire la même chose avec les humains. Cela n'a pas vraiment fonctionné ».

Elle ainsi que les autres chimpanzés des Gardner se sont montrés bavards dès le plus jeune âge. Dans une série d'articles, les Gardner ont expliqué comment l'apprentissage des signes par les chimpanzés reflétait celui des jeunes enfants, dans la mesure où ils étaient capables de répondre de façon fiable à des questions simples et directes telles que « à qui cela appartient-il ? » et « que veux-tu ? ».

« La vision égocentrique des Hommes selon laquelle ils sont uniques par rapport à toutes les autres formes de vie animale est profondément bouleversée », ont écrit les chercheurs Duane Rumbaugh et Sue Savage-Rumbaugh, qui ont effectué leur propre travail linguistique avec des bonobos (Pan paniscus), en 1978 dans un article sur la recherche sur le langage des chimpanzés.

Il est vite devenu évident que l'infrastructure spécialisée dans le jardin des Gardner n'était plus adaptée pour accueillir des chimpanzés de plus en plus imposants. En 1980, ils avaient envoyé la moitié des chimpanzés dont ils s'occupaient à l'université d'Oklahoma, où ils ont été pris en charge par Roger Fouts, ancien élève diplômé des Gardner. Tatu et Dar ont été les derniers à lui être confiés en 1981.

Roger Fouts allait continuer à réaliser une série de découvertes sur la communication des chimpanzés. Il commençait également à se poser des questions quant à la moralité de son propre travail.

UNE DÉCOUVERTE STUPÉFIANTE SUIVIE DE REGRETS...

Roger Fouts était tombé dans la recherche sur l'ASL chez les primates presque par accident. Il avait au départ l'intention de se spécialiser en psychologie des enfants mais, marié depuis peu et avec un enfant en route, il s'est retrouvé à chercher désespérément un poste d'assistant diplômé afin d'être dispensé des frais de scolarité à l'université du Nevada. Alors qu'il était prêt à abandonner, il a été adressé aux Gardner. Lors de sa première rencontre avec Washoe, le chimpanzé a sauté dans ses bras pour le câliner. Le poste d'assistant lui est ainsi revenu.