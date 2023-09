Découverte d'une espèce de mygale bleu électrique en Thaïlande

De retour au laboratoire, les scientifiques ont comparé l’ADN et les caractéristiques physiques de la mygale à ceux d’espèces similaires et ont ainsi pu identifier des différences essentielles, notamment au niveau de leur coloration.

Le nom de l’espèce, Chilobrachys natanicharum, lui a été donné en l’honneur de Natakorn et Nichada Changrew, deux cadres de la société thaïlandaise Nichada Properties Co., Ltd, gagnants d’une vente aux enchères destinée à trouver un nom à l’araignée. Les recettes de cette vente serviront à financer les soins de santé et l’éducation des Lahu, un peuple autochtone du sud de la Thaïlande.