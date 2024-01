L'arme de la marmotte olympique ? Son cri strident.

Cette marmotte a le gabarit d'un chat domestique et pèse généralement 8 kg en été, les mâles pesant en moyenne 23 % de plus que les femelles. La marmotte est reconnaissable à sa tête large, ses petites oreilles, ses pattes courtes et sa longue queue touffue. Ses griffes pointues et arrondies l'aident à creuser les terriers qui abritent les colonies et peuvent accueillir jusqu'à quarante marmottes.