Aussi mignonne qu'agressive, l'hermine a une technique de chasse improbable

L'hermine est un animal svelte et agile dont la fourrure a longtemps été très recherchée. Ce mammifère appartient à la famille des belettes (Mustelidae), comme le vison, le furet, la martre et le glouton. En hiver, la fourrure de l'hermine blanchit, la rendant encore plus rare. La mue printanière, qui commence vers la mi-mars juste avant la saison des amours, donne à sa fourrure des tons bruns, à l’exception du ventre qui reste blanc ou jaunâtre.

L'hermine peut principalement être observée en Amérique du Nord, en Eurasie et en Afrique du Nord. Elle occupe les fourrés, les forêts et les zones partiellement boisées. L'hermine mâle adulte mesure de 21 à 37 cm de long pour la tête et le corps, auxquels il faut ajouter 7 à 13 cm pour la queue. L'hermine femelle adulte mesure quant à elle de 21 à 31 cm pour la tête et le corps, auxquels il faut ajouter 8 à 11 cm pour la queue. Les mâles pèsent entre 85 et 320 grammes et les femelles entre 100 et 205 grammes.