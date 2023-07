Ce coléoptère bombardier est encerclé, mais il a une arme secrète

Les coléoptères peuvent ouvrir et fermer rapidement les valves de cette chambre de réaction, suffisamment vite pour produire jusqu'à 500 explosions en une seconde. Ces insectes peuvent également diriger les pulvérisations chimiques vers leurs proies, en utilisant leur arrière-train comme un pistolet à eau nocif, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

UNE ÉNIGME DE L'ÉVOLUTION

Le coléoptère bombardier a fasciné de nombreux scientifiques, dont Charles Darwin, qui a rapporté que l'un d'entre eux avait tiré de l'« acide » dans sa bouche - apparemment, il en avait placé un entre ses dents, sans se rendre compte de ses émissions nocives, alors qu'il cherchait un autre spécimen sur le terrain. Mais les insectes ont également intéressé les créationnistes, qui ont affirmé que cette capacité complexe ne pouvait être expliquée par la célèbre théorie de l'évolution de Darwin.

Les biologistes, quant à eux, affirment que les émissions explosives du coléoptère ont probablement évolué progressivement. Ils supposent que l'enzyme qui permet aux deux précurseurs chimiques de réagir était plus faible au départ, mais qu'elle est devenue plus efficace au fil du temps, comme cela s'est produit pour d'autres enzymes catalytiques.

Comme d'autres insectes ailés, les coléoptères peuvent s'envoler en cas de danger, mais contrairement aux abeilles ou aux libellules, les ailes des coléoptères sont repliées sous une carapace rigide et doivent être déployées avant le vol, qui n'est pas instantané. Si le canon chimique du bombardier ne suffit pas à repousser immédiatement les prédateurs, il peut néanmoins leur faire gagner un temps précieux pour fuir.

Depuis des décennies, les scientifiques tentent de démêler la chimie interne des coléoptères bombardiers. La pulvérisation du coléoptère contenant des substances chimiques appelées benzoquinones, l'hypothèse qui prévalait était que ces coléoptères pouvaient utiliser des hydroquinones - les éléments constitutifs de la carapace du coléoptère - pour biosynthétiser les ingrédients nécessaires à leurs sécrétions explosives. Mais une étude publiée en mai 2020 a confirmé qu'un ingrédient chimique brut était dérivé de manière inattendue.

Lors de l'accouplement, le mâle dépose un sac de sperme dans l'appareil reproducteur de la femelle, où les œufs sont fécondés. Bien que les scénarios puissent varier d'une espèce à l'autre, les femelles bombardiers pondent souvent leurs œufs dans la végétation humide en décomposition, où leurs larves, semblables à des vers, éclosent.

Les larves subissent une série de mues au cours de leur croissance, avant d'atteindre leur stade adulte définitif. En tant qu'adultes, les coléoptères bombardiers ne survivent que quelques semaines et préfèrent généralement se nourrir de jeunes insectes, mais ils peuvent également se nourrir de détritus. Ils peuvent se déplacer et chasser leurs proies en combinant la vue et le toucher, en s'appuyant sur leurs antennes et les poils sensibles le long de leur corps pour capter les vibrations.

D'un point de vue écologique, ils jouent à la fois le rôle de prédateurs et de charognards, mais en mangeant des détritus, ils contribuent également à la décomposition de la végétation. De nombreuses espèces de bombardiers préfèrent les micro-environnements humides et on les trouve souvent sous les troncs et dans la litière de feuilles.