Ce zèbre échappe à ses prédateurs avant de se jeter dans la gueule d'une lionne

Dans la vidéo ci-dessous, la proie a des rayures singulières. Aucun animal n'a un pelage plus distinctif que le zèbre. Les rayures de chaque individu sont aussi uniques que nos empreintes digitales - il n'y en a pas deux qui soient exactement identiques - bien que chacune des trois espèces de zèbres ait son propre motif général.

Les zèbres sont des animaux sociaux qui passent leur temps en troupeaux. Ils broutent ensemble, principalement de l'herbe, et se toilettent même les uns les autres.

Les zèbres des plaines (Equus quagga) sont l'espèce la plus commune. Ils vivent en petits groupes familiaux composés d'un mâle (étalon), de plusieurs femelles et de leurs petits. Ces unités peuvent se combiner avec d'autres pour former des troupeaux impressionnants de plusieurs milliers de têtes, mais les membres d'une famille restent proches au sein du troupeau.