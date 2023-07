Cette lionne attaque un jeune buffle pour nourrir ses petits

Les lions sont des prédateurs féroces qui traquent souvent leurs proies avant de les attaquer. Leurs attaques provoquent la panique et la dispersion des proies, ce qui permet aux lions d'isoler et d'attaquer un individu plus faible ou plus lent. En chassant ensemble, les lions sont capables d'épuiser et de tuer leurs proies. Ils peuvent aussi être opportunistes et se nourrir des butins de chasse d'autres prédateurs comme les guépards ou les hyènes.