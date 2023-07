Ce cobra royal engloutit un serpent-ratier de 3 mètres

Le cobra royal, l'un des serpents les plus venimeux de la planète, peut littéralement « se lever » et regarder un Homme adulte dans les yeux. Lorsqu'il est confronté à un humain, il peut soulever jusqu'à un tiers de son corps du sol et continuer à avancer pour attaquer. Les cobras royaux vivent principalement dans les forêts tropicales et les plaines de l'Inde, du sud de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, et leur couleur peut varier considérablement d'une région à l'autre. Ils aiment évoluer dans une variété d'habitats, y compris les forêts, les bambous, les mangroves, les prairies de haute altitude et les rivières.