Ces hyènes repoussent violemment une intruse

Les hyènes tachetées (Crocuta crocuta) sont de célèbres charognardes et se nourrissent souvent des restes d'autres prédateurs. Mais elles sont aussi d'habiles chasseuses, capables d'abattre des gnous ou des antilopes. Elles tuent et mangent également des oiseaux, des lézards, des serpents et des insectes.

Dans une Afrique de plus en plus surpeuplée, les hyènes et les humains sont souvent en contact : les Masaïs du Kenya et de Tanzanie laissent mêmes leurs morts se faire dévorer par les hyènes. Cependant, ces animaux intelligents et audacieux dévalisent les réserves de nourriture et les cultures et sont responsables de la mort de nombreux animaux d'élevage et même de certains humains. Dans certaines régions, les hyènes ont été chassées comme des nuisibles destructeurs.