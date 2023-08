Entre ces écureuils, la guerre des noisettes est déclarée

Les écureuils volants sont un troisième type d'écureuils qui s'adaptent facilement. Ils vivent un peu comme les oiseaux, dans des nids ou des trous d'arbres, et bien qu'ils ne volent pas, ils peuvent vraiment se déplacer dans le ciel. Les écureuils volants planent, étendant leurs bras et leurs jambes et se déplaçant dans les airs d'un arbre à l'autre. Les morceaux de peau qui relient les membres au corps forment une surface semblable à une aile. Ces vols planés peuvent dépasser 45 mètres. Les écureuils volants mangent des noix et des fruits, mais ils attrapent aussi des insectes et même des bébés oiseaux.