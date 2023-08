Comment ce serpent est-il parvenu à s'échapper de la gueule de la couleuvre qui l'avait avalé ?

Et si la couleuvre de Dahl a dû faire demi-tour dans le ventre de son prédateur pour s'échapper, Gray estime qu'elle était « suffisamment petite et agile pour réaliser ce tour ».

Agile ou non, comment un serpent pourrait-il survivre à l'intérieur d'un autre ? La seule réponse est que le plus gros serpent venait de manger sa proie avant que le chat n'intervienne.

Dans le cas contraire, les effets des fluides digestifs du plus gros serpent auraient été fatals au plus petit, une cause de décès plus probable que la suffocation ou l'écrasement par constriction, compte tenu de la minceur du serpent proie.