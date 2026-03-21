Trop occupés à se nourrir, ces zèbres n'ont pas vu le danger arriver
La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle n'est pas seule.
Une lionne se nourrit d'un zèbre qu'elle vient de chasser.
- Nom Commun: Lion d'Afrique
- Nom Scientifique: Panthera leo leo
- Genre: Mammifères
- Poids: 130 kilos pour une femelle, 190 pour un mâle
- Taille comparée à un humain de 1,80 m:
Les zèbres paissent tranquillement. Mais la mecace est proche, très proche. Toutes les issues sont surveillées. La lionne de tête est à portée de frappe. Une fois lancée, elle peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 70 km/h, mais seulement sur une courte distance. Elle pèse moitié moins que le zèbre, mais elle est beaucoup plus forte que lui. Et très vite, le reste du clan arrive pour l'aider.
Les lionnes travaillent souvent ensemble pour s'attaquer aux antilopes, zèbres, gnous et autres grands animaux des prairies ouvertes. Beaucoup de ces animaux étant plus rapides que les lions, le travail d'équipe est payant.
Leurs attaques provoquent la panique et la dispersion des proies, ce qui leur permet d'isoler et d'attaquer un individu plus faible ou plus lent. En chassant ensemble, les lionnes sont capables d'épuiser et de tuer leurs proies. Elles peuvent aussi être opportunistes et se nourrir des butins de chasse d'autres prédateurs, comme les guépards ou les hyènes.
Aujourd'hui, les lions d'Afrique sont deux fois moins nombreux qu'il y a 25 ans. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime qu'il reste moins de 25 000 lions en Afrique, raison pour laquelle l'organisation les considère comme vulnérables à l'extinction.
Les lions d'Afrique sont confrontés à diverses menaces, dont la plupart sont imputables à l'Homme. Craignant que les lions n'attaquent leur bétail, les éleveurs peuvent tuer les animaux à la fois en représailles et à titre préventif, ayant souvent recours à du poison laissé dans des carcasses d'animaux. Les braconniers ciblent également cette espèce, car leurs os et autres parties du corps ont une grande valeur dans le commerce illégal d'espèces sauvages.
Les conflits entre les lions et les Hommes sont encore aggravés par la raréfaction des proies dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce. Les lions d'Afrique se nourrissent de grands herbivores, une population qui est chassée dans le cadre d'un commerce de viande de brousse de plus en plus important. L'UICN estime que ces populations ont diminué de 52 % en Afrique de l'Est et de 85 % en Afrique de l'Ouest. Avec moins de nourriture disponible dans la nature, les lions pourraient se tourner vers la chasse d'animaux domestiques et le bétail.
Ces informations de référence ont initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.