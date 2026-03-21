Trop occupés à se nourrir, ces zèbres n'ont pas vu le danger arriver

Aujourd'hui, les lions d'Afrique sont deux fois moins nombreux qu'il y a 25 ans. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime qu'il reste moins de 25 000 lions en Afrique, raison pour laquelle l'organisation les considère comme vulnérables à l'extinction .

Les lions d'Afrique sont confrontés à diverses menaces , dont la plupart sont imputables à l'Homme. Craignant que les lions n'attaquent leur bétail, les éleveurs peuvent tuer les animaux à la fois en représailles et à titre préventif, ayant souvent recours à du poison laissé dans des carcasses d'animaux. Les braconniers ciblent également cette espèce, car leurs os et autres parties du corps ont une grande valeur dans le commerce illégal d'espèces sauvages.

Les conflits entre les lions et les Hommes sont encore aggravés par la raréfaction des proies dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce. Les lions d'Afrique se nourrissent de grands herbivores, une population qui est chassée dans le cadre d'un commerce de viande de brousse de plus en plus important. L'UICN estime que ces populations ont diminué de 52 % en Afrique de l'Est et de 85 % en Afrique de l'Ouest. Avec moins de nourriture disponible dans la nature, les lions pourraient se tourner vers la chasse d'animaux domestiques et le bétail.