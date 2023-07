Des corneilles luttent pour leur survie sur les parois d'El Capitan

La corneille d'Amérique est la corneille la plus commune d'Amérique du Nord. Souvent confondue avec le corbeau freux et, dans une moindre mesure, avec la Corneille de rivage et la Corneille mantelée. L'étude des vocalisations, de la structure et de la taille du bec, de la forme de la queue et de la structure générale de cette espèce facilite grandement l'identification des autres corbeaux et corneilles.