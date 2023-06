Deux pumas attaquent un groupe de manchots

Le puma, également appelé lion de montagne ou cougar, est présent dans une grande partie de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Autrefois présent sur l'ensemble du territoire américain, le puma est aujourd'hui principalement observé dans l'ouest des États-Unis. Ces félins sont à l'aise dans de nombreux habitats différents et, à part l'Homme, ils ont l'aire de répartition géographique la plus étendue de tous les mammifères terrestres du continent américain.

En Amérique du Nord, les pumas se nourrissent principalement de cerfs, mais aussi d'animaux plus petits, comme les souris et les lapins. Ces félins ont un faible odorat, mais une vision et une ouïe excellentes qui les aident à chasser tôt le matin et le soir. Ses puissantes pattes arrière lui permettent de sauter jusqu'à 12 ou 13 mètres de long.

Ce carnivore traque sa proie jusqu'à ce que l'occasion de bondir se présente. Les pumas cachent ensuite leurs proies, en les dissimulent sous des feuilles et de la terre, afin de revenir se nourrir pendant plusieurs jours.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir une jeune femelle et sa mère en train de chasser. La juvénile se retrouve encerclée par une trentaine de manchots de Humboldt. Cette espèce de manchot vit en petites colonies qu'on appelle des rookeries, en Amérique du Sud, sur les zones côtières du Pérou et du Chili, habitat partagé avec les pumas. Si la jeune femelle est désorientée par le nombre de manchots et par leur capacité suprenante à se défendre face à un grand félin, sa mère elle, choisit méthodiquement sa proie avant de foncer sur elle.