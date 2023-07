Impressionnant combat entre deux markhors, rois des falaises

Principalement présent en Asie centrale, dans le Karakoram et dans l'Himalaya, le markhor est un singulier bovidé caprin qui évolue jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Reconnaissable à ses longs poils gris-roux, et à sa tête ornée d'énormes cornes torsadées, le markhor se distingue également par sa très longue barbe, lorsqu'il est adulte.

Il existe trois sous-espèces de markho r : le markhor (Capra falconeri), le markhor de Kaboul (Capra falconeri megaceros) et le markhor de Boukharan (Capra falconeri heptneri). Leur allure générale est semblable ; la principale distinction est la forme et l'extension de leurs cornes.

Le markhor est un des caprins qui arbore les plus imposantes cornes : celles-ci peuvent mesurer jusqu'à 1.50 mètre de long. Les cornes de femelles sont quant à elles plus modestes, d'environ 25 centimètres de long. Les mâles les utilisent pour accéder aux branches feuillues et aux fruits secs.