Le tigre de Sibérie, un prédateur silencieux

Les tigres de Sibérie, ou tigres de l'Amour (Panthera tigris altaica) vivent principalement dans les forêts de bouleaux de l'est de la Russie, mais on en trouve aussi en Chine et en Corée du Nord. Ce sont les seuls tigres à vivre sous ces latitudes septentrionales. Ils peuvent peser près de 275 kilogrammes et mesurer jusqu’à 3 mètres de long du nez à la queue, ce qui en fait la plus grande des six sous-espèces de tigres encore en vie.

Bien que ce climat soit beaucoup plus rude que ceux dans lesquels les autres tigres évoluent, cet habitat inhospitalier offre quelques avantages. Les forêts nordiques ont la plus faible densité humaine de tous les habitats où une espèce de tigre est présente et l'écosystème le plus complet. Les immenses forêts permettent également aux tigres d'avoir beaucoup plus d'espace pour évoluer, car l'industrie du bois russe est actuellement moins importante que celle de nombreux autres pays.