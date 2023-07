Les babouins contre-attaquent : quand un crocodile s'en prend aux mauvaises proies

D'un point de vue alimentaire, les babouins sont des opportunistes et, friands de cultures, deviennent des nuisibles destructeurs pour de nombreux agriculteurs africains. Ils se nourrissent de fruits, d'herbes, de graines, d'écorces et de racines, mais ont également un goût pour la viande. Ils mangent des oiseaux, des rongeurs et même les petits de mammifères plus grands, comme les antilopes et les moutons.

Quatre espèces de babouins (babouin chacma, babouin olive, babouin jaune et babouin de Guinée) sont connues sous le nom de babouins de la savane. Ces animaux forment de grandes groupes, composés de dizaines voire de centaines d'individus, régis par une hiérarchie complexe qui fascine les scientifiques. Les mâles font des démonstrations de force physique pour dominer leurs rivaux, et les membres du groupe passent des heures interminables à se toiletter mutuellement pour éliminer les insectes et les peaux mortes.