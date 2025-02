Encerclés par des lions, les buffles nouveaux-nés sont des proies faciles

Les lions ne laissent aux buffles aucun répit. Ils les suivent comme leur ombre de jour, comme de nuit. Or il est une période particulièrement à risque pour les buffles : celle de la mise-bas, qui est chez l'espèce une mise-bas simultanée.

Les buffles d'Afrique sont des animaux robustes, capables de vivre et de prospérer dans de nombreux habitats - de la brousse semi-aride aux savanes côtières en passant par les forêts pluviales - tant qu'ils se trouvent à proximité d'un point d'eau. Ces ongulés sont présents dans le sud-ouest de l'Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, en Zambie et au Malawi, ainsi qu'en Angola, au Mozambique et au Swaziland, où leur répartition est plus inégale. Ils sont également présents en Afrique du Sud et le long de la côte sud-ouest.

Les buffles passent la majeure partie de l'année en troupeaux de 50 à 500 individus, mais ce nombre grimpe jusqu'à des milliers dans le Serengeti pendant la saison des pluies. Le fait de se rassembler en si grands groupes permet de dissuader les prédateurs comme les lions, les léopards, les hyènes et les lycaons. Les buffles mâles plus âgés, en revanche, partent souvent en groupes plus petits ou seuls. Les juvéniles, eux, sont totalement dépendants de leur mère, qu'ils tètent jusqu'à environ un an et demi.

Les lions, justement, regardent l'arrivée de ces nouvelles proies sans défense avec appétit, prêts à bondir. Les cornes incurvées du buffle du Cap ajoutent à la stature d'un animal déjà imposant, qui peut atteindre 1,70 m en hauteur et 3,40 m en longueur. Mais il en faut plus pour décourager les lionnes, qui chassent pour le clan avec patience et méthode. Elles travaillent souvent ensemble pour s'attaquer aux antilopes, zèbres, gnous et autres grands animaux des prairies ouvertes. Beaucoup de ces animaux étant plus rapides que les lions, le travail d'équipe est payant.