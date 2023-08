Quand deux caméléons se battent, c'est un duel haut en couleurs !

Lorsqu'un caméléon change de couleur, c'est généralement pour se faire remarquer. Par exemple, les mâles arborent des couleurs vives pour attirer des partenaires ou pour manifester leur agressivité lorsqu'un mâle rival empiète sur leur territoire. Les mâles ont plus de chances de gagner un combat s'ils ont une couleur de tête plus vive et s'ils changent de couleur plus rapidement. Les femelles en gestation, quant à elles, prennent des teintes plus sombres et agissent de manière agressive pour décourager les partenaires potentiels.