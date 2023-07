Quand un léopard attaque, un babouin peut en cacher un autre

Grands félins gracieux et puissants, les léopards sont étroitement apparentés aux lions, aux tigres et aux jaguars. Ils vivent en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord-Est, en Asie centrale, en Inde et en Chine. Cependant, nombre d'individus sont en danger d'extinction, surtout en-dehors du continent africain.