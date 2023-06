Un énorme python avale un impala en pleine nuit

En de rares occasions, les pythons de Seba sont connus pour avoir attaqué des êtres humains, et il existe au moins deux rapports vérifiés de personnes tuées par des pythons de Seba dans la nature .

Lorsqu'il mange, et contrairement à la croyance populaire, le python ne déboite pas sa mâchoire. Celle-ci repose plutôt sur une multi-articulation qui offre une extraordinaire flexibilité et permet au serpent de dévorer de grosses proies. Alors que les mammifères possèdent un seul os de mâchoire inférieure solide, la mâchoire des pythons est composée de deux os liés par un ligament élastique. Les os peuvent ainsi s'étirer davantage, pour permettre d'avaler une proie deux à trois fois plus large que la tête du serpent.