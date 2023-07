Un puma pourchasse un paresseux au sommet d'un arbre

Le puma, également appelé lion de montagne ou cougar, est présent dans une grande partie de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Autrefois présent sur l'ensemble du territoire américain, le puma est aujourd'hui principalement observé dans l'ouest des États-Unis. Ces félins sont à l'aise dans de nombreux habitats différents et, à part l'Homme, ils ont l'aire de répartition géographique la plus étendue de tous les mammifères terrestres du continent américain.

En Amérique du Nord, les pumas se nourrissent principalement de cerfs, mais aussi d'animaux plus petits, comme les souris et les lapins. Ces félins ont un faible odorat, mais une vision et une ouïe excellentes qui les aident à chasser tôt le matin et le soir. Ses puissantes pattes arrière lui permettent de sauter jusqu'à 12 ou 13 mètres de long.