Une panthère des neiges fait une chute de 120 mètres de haut

Ces panthères tachetées vivent dans les montagnes d'une vaste région d'Asie ; elles sont timides et recluses, et on les voit rarement à l'état sauvage... Les panthères des neiges sont protégées du froid par un poil épais, dans les tons gris ou jaune crème et couvert de taches noires grisâtres. Leurs larges pattes recouvertes de fourrure font office de raquettes naturelles. Ces grands félins utilisent leur longue queue pour garder l'équilibre et pour couvrir les parties sensibles de leur corps contre le froid intense des montagnes.

Les panthères des neiges ont des pattes puissantes et sont de formidables sauteuses, capables de faire des bonds de plus de 15 mètres. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir une panthère des neiges en pleine traque d'un grand bharal femelle. Lancé à 65 km/h, le fauve bascule dans le vide avec sa proie et fait une chute de 120 mètres de hauteur. La panthère ne lâche pas pour autant sa proie et la lutte continue en contrebas.

Car il ne faut pas oublier que la panthère des neiges sont des as de la chute libre. Présentes dans toutes les chaînes de haute montagne, y compris l'Himalaya et les montagnes de Sibérie méridionale en Russie, on les trouve également sur le plateau tibétain et dans une chaîne qui s'étend de la Chine aux montagnes d'Asie centrale. Elles préfèrent les terrains escarpés et accidentés avec des affleurements rocheux où les proies peuvent être difficiles à trouver. C'est pourquoi ces carnivores ont besoin d'un espace immense pour se déplacer : les mâles ont besoin de plus de 200 kilomètres carrés, soit près de deux fois la superficie de la ville de Paris, tandis que les femelles ont des territoires allant jusqu'à 120 kilmoètres carrés.

La panthère des neige s'attaque au bharal du Tibet et de l'Himalaya, ainsi qu'aux bouquetins de montagne que l'on trouve dans la majeure partie du reste de leur aire de répartition. Bien que ces puissants prédateurs puissent tuer des animaux trois fois plus lourds qu'eux, ils mangent également des animaux plus petits, tels que des marmottes, des lièvres ou des oiseaux.