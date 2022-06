Beverly et Dereck Joubert, amoureux fous de la nature et de ses habitants

De plus en plus d'études suggèrent que les animaux ont des processus de pensée, des émotions et des liens sociaux qui sont aussi importants pour eux que pour nous. Les scientifiques ont observé ces émotions chez les animaux domestiques et sauvages, et c'est aussi ce que nous pouvons voir dans vos films. Le fait d'en être témoins doit vous rendre encore plus sensibles à leur déclin.

Dereck Joubert : Oui, c'est vrai. Dans le film Le léopard aux yeux de jade, il y a un moment où un léopard et sa mère ont fini de jouer et se blotissent l'un contre l'autre, et leurs queues se touchent doucement. Et notre frustration c'est, comme vous l'avez dit à juste titre, « Pourquoi personne d'autre ne voit cela ? » Ce sont des animaux profondément empathiques et pourtant ils sont tués pour satisfaire les chasseurs de trophées. J'ai vraiment du mal à comprendre que vous puissiez dire « Quel bel animal ! Laissez-moi l'abattre. » Il y a une sorte de déconnexion dans le cerveau humain, nous en arrivons à détruire ce que nous aimons le plus.

Beverly Joubert : C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé si dur pour produire des films afin d'apporter cette empathie pour la vie sauvage, pour que nous puissions la protéger. Les chaînes National Geographic et d'autres médias ont été nos plateformes pour encourager le plus grand nombre de personnes possible à les protéger.

Vous avez fondé la Big Cats Initiative en 2009 avec la National Geographic Society dans le but d'enrayer le déclin des grands félins à l'état sauvage. Au cours des treize dernières années, la Big Cats Initiative a financé des travaux de recherches de terrain et des projets de conservation innovants. De nombreux scientifiques sont pessimistes quant à l'avenir des grands félins. À quoi ressemble l'avenir des grands félins selon vous ?

Dereck Joubert : Nous sommes optimistes. Car il y a une grande différence entre ne rien faire et faire quelque chose. Plus nous nous engageons, plus nous avons de chances de faire la différence, et c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple : il y a quelques années, le lion Cecil a été abattu au Zimbabwe et, immédiatement, des millions et des millions de personnes dans le monde entier ont connu son nom, ont été indignées par cette affaire et ont voulu faire quelque chose. Cette indignation, grâce aux médias sociaux et à des relais d'informations vérifiées, peut maintenant être mise en bouteille. Et cette énergie est le moteur d'un avenir très positif. Le changement est mené par les jeunes, et nous devons nous adresser à eux.

Beverly Joubert : En cinquante ans, nous avons perdu 95 % des prédateurs, y compris les léopards. Le changement doit se produire maintenant. Nous espérons que la pandémie aura au moins permis à de nombreuses personnes de comprendre que nous devons arrêter d'abuser de notre planète.

Chaque fois que nous achetons un reportage pour National Geographic, nous devons nous assurer que ni les animaux ni leur habitat n'ont été perturbés par la présence du photographe. Diriez-vous que travailler pour National Geographic et la National Geographic Society est une expérience singulière ? Et si oui, pourquoi ?

Beverly Joubert : Dereck et moi avons créé notre propre code, qui était le suivant : respecter la vie sauvage, ne jamais interférer ni avec la nature ni avec les animaux. La société National Geographic a ce même respect pour le monde naturel. L'authenticité est la clé, la recherche et la véracité sont les plus importantes dans les documentaires sur la vie sauvage.

Dereck Joubert : La marque National Geographic est synonyme de vérité et d'authenticité. C'est une étoile polaire, une organisation scientifique douée pour la narration. Cet équilibre imparfait entre la science et le storytelling ne peut être assuré que par l'authenticité.

J'ai montré quelques minutes du Léopard aux yeux de jade à mon fils qui aime beaucoup les léopards et il était fasciné ! Merci pour votre travail et votre engagement... en espérant qu'un jour il pourra voir un léopard dans son habitat naturel.

Dereck Joubert : Espérons-le. Ce que vous faites et ce que nous faisons va y contribuer.