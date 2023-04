Bienvenue dans le monde étrange des échidnés

Expliquer ce qu'est un échidné n'est pas toujours facile. Ce sont des monotrèmes, c'est-à-dire des mammifères qui pondent des œufs ; avec l'ornithorynque, ce sont les seules créatures de ce type qui subsistent sur Terre. Ils sont dotés d'un bec long ou court - si l'on entend par bec un tube lisse et une bouche minuscule et édentée. Il est parfois appelé « fourmilier à piquants », mais ce qui ressemble à des épines n'en sont pas : ce sont des poils rigides.

Un bébé échidné est un puggle. Les échidnés sont des animaux solitaires. Ils n'ont pas de territoire fixe mais se déplacent sur un vaste domaine. Pendant la saison des amours, on peut observer des échidné se suivre pendant des jours à la poursuite d'une femelle, à la manière d'un petit train. Ces petits trains de l'amour peuvent compter jusqu'à dix mâles les uns derrière les autres poursuivant une seule femelle pendant la rituelle période prénuptiale qui peut durer jusqu'à quatre semaines, jusqu'à ce qu'elle signale son intérêt en s'étirant sur le sol. Les mâles creusent alors une ornière dans la terre autour d'elle et, à la manière des sumos, essaient de se pousser les uns les autres hors du tatami. Le vainqueur est le premier à s'accoupler avec la femelle, et son membre semble spécialement conçu pour cette tâche.