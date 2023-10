Les punaises d'eau géantes se nourrissent de tortues, de canetons et même de serpents

« Ils s'accrochent à une plante dans l'eau, et attrapent et essaient de manger tout ce qui bouge devant eux. »

La recherche, publiée en mars 2019 dans la revue Entomological Science, examine de plus près l'écologie des punaises d'eau géantes, que l'on trouve presque partout dans le monde et qui comptent environ 150 espèces connues. Les plus grandes, Lethocerus grandis et Lethocerus maximus, vivent en Amérique du Sud et peuvent atteindre une longueur supérieure à 10 cm.