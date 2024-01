Ces femelles peuvent se reproduire sans mâles… ou presque

Sa mère, Armani, avait déjà donné naissance à une petite femelle nommée Alice après un rendez-vous galant avec Alf, un fourmilier mâle du même zoo. L’heureuse famille ne pouvait cependant cohabiter : comme les fourmiliers mâles sont connus pour tuer et manger leur progéniture, le personnel du zoo avait dû maintenir Alf à l’écart d’Armani et d’Alice pendant plusieurs mois. Pourtant, comme l’a expliqué le Greenwich Time , un journal du Connecticut, Armani était de nouveau pleine avant ses retrouvailles avec Alf.

Si une grande variété d’animaux se reproduit par parthénogenèse, le phénomène demeure plus fréquent chez les invertébrés (comme les puces d’eau, les guêpes parasitoïdes et les abeilles) et certains types de vertébrés, (comme les poissons, les amphibiens et, parfois, les oiseaux). Bien que les mécanismes exacts de la reproduction parthénogénétique puissent varier d’une espèce à l’autre, toutes les parthénogenèses donnent naissance à une progéniture normale et en bonne santé.