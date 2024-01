L'hippocampe, un papa hors-norme

Préférant les eaux calmes et peu profondes, les hippocampes prospèrent dans les herbiers marins, les mangroves, les estuaires et les récifs coralliens des eaux tempérées et tropicales. Paradoxallement, ils sont relativement peu doués pour la natation. Les hippocampes se déplacent en battant frénétiquement (jusqu'à 70 fois par seconde) leur nageoire dorsale et comptent sur leurs minuscules nageoires pectorales pour se stabiliser et se diriger. Facilement épuisés, nombre d'entre eux sont emportés par de forts courants ou tués lorsque la mer se déchaîne.

Les hippocampes sont des prédateurs embusqués : ils restent immobiles et attendent que le krill, les copépodes, les larves de poisson et d'autres aliments minuscules passent à proximité, puis les attrapent avec une rapidité remarquable. Dépourvus de dents et d'estomac pour stocker la nourriture, ces animaux utilisent leur long museau comme un aspirateur pour aspirer le plancton presque continuellement.