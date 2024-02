Pour éviter les chauve-souris, ces papillons font vibrer leurs organes génitaux

Présents dans le monde entier, les papillons de nuit sont de grande taille - certaines espèces ont une envergure supérieure à 10 centimètres - et ont d'exceptionnelles capacités de vol. Ces insectes volent jusqu'à 19 kilomètres par heure et peuvent se déplacer rapidement pour éviter les prédateurs, en particulier les chauves-souris.

Au cours des 65 millions d'années écoulées, les chauves-souris et les papillons de nuit se sont affrontés dans une course à l'armement évolutif. Les chauves-souris disposent d'un sonar intégré qui leur permet d'émettre des cris aigus, puis d'écouter les ondes sonores rebondir sur les insectes, proies ou obstacles à proximité.

Jesse Barber , écologiste comportemental à l'université d'État de Boise, étudie les papillons de nuit et les interactions entre chauves-souris et papillons de nuit depuis son doctorat. Il a également trouvé des preuves préliminaires que les papillons de nuit étaient capables de produire des ultrasons.

Avec Akito Kawahara, biologiste évolutionniste à l'université de Floride, il s'est donc rendu à Bornéo et a mené des expériences avec trois espèces de papillons de nuit : Cechenena lineosa, Theretra boisduvalli et Theretra nessus.

Une fois les insectes attachés à la plate-forme, les chercheurs ont enregistré la vitesse et les sons des papillons à l'aide de caméras à grande vitesse et de microphones spéciaux capables d'enregistrer des ultrasons. L'équipe a également utilisé des haut-parleurs de haute technologie capables de diffuser des enregistrements des ultrasons émis par les chauves-souris en chasse.

« Nous avons placé les papillons de nuit devant un haut-parleur et un microphone à ultrasons. Nous avons ensuite diffusé des sons de chauves-souris préenregistrés aux papillons de nuit et nous avons observé et enregistré leur comportement », explique Kawahara, dont l'étude a été publiée en juillet 2013 dans la revue Biology Letters .

Et en effet, les papillons de nuit frottaient rapidement leurs organes génitaux pour produire des ultrasons, et des recherches plus approfondies ont montré que les mâles et les femelles avaient ce même comportement.