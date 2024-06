Brésil : en sauvant ce poisson, les communautés locales se sont sauvées elles-mêmes

Alors que d’autres communautés de la rivière Juruá adoptaient cette stratégie, Campos-Silva a été stupéfait par les avantages économiques et sociaux qu’elle procurait à la population locale. Outre le fait que les ménages gagnaient plus d’argent, les revenus de la pêche étaient réinvestis dans les écoles locales, les centres de santé et les infrastructures de base. « Les gens ont compris que la conservation de la nature leur permettait d’avoir une vie meilleure », explique-t-il.

Les initiatives communautaires ont également amélioré le statut des femmes qui, bien qu’elles constituent près de la moitié de la main-d’œuvre mondiale dans le secteur de la pêche, ne sont souvent pas reconnues ni rémunérées. Selon les recherches, en Amazonie brésilienne, les femmes assument de plus en plus de rôles à bord des bateaux et participent plus activement aux processus de prise de décision.

« Nos recherches montrent que, pour la première fois, les femmes gagnent leur propre argent grâce à la pêche en Amazonie, ce qui contribue à éradiquer la pauvreté générale », souligne Campos-Silva.

En 2018, il a fondé l’Instituto Juruá, une organisation à but non lucratif installée à Manaus qui promeut la conservation de la biodiversité et l’amélioration de la qualité de vie des communautés locales. Depuis, il a étendu son travail à d’autres régions de l’Amazonie brésilienne ainsi qu’à la rivière Ucayali au Pérou, autre affluent majeur de l’Amazone où vit une importante population indigène.

Avec d’autres scientifiques, il continue d’étudier les déplacements, l’écologie et la dynamique des populations d’arapaïmas, notamment grâce au marquage et au radiopistage des poissons. Ils ont par exemple découvert que pour qu’une population d’arapaïmas soit considérée comme saine, il doit y avoir un minimum de 30 poissons par kilomètre carré de plaine inondable.

LES ARAPAÏMAS EN GUYANE

Cette approche de la conservation par le biais des communautés locales a donné des résultats encore plus spectaculaires en Guyane, où les populations d’arapaïmas ont été multipliées par dix depuis le début du millénaire, explique Donald Stewart, professeur spécialiste de la pêche au College of Environmental Science and Forestry de l’université d’État de New York.

Pourtant, il existe encore de nombreuses zones non surveillées de l’Amazonie où les arapaïmas pourraient être localement en voie d’extinction. « De vastes zones ne font toujours pas l’objet d’un comptage rigoureux des populations ou d’un engagement local pour protéger les poissons contre les étrangers », explique-t-il.

Selon Stewart, l’arapaïma pourrait être le plus grand poisson d’eau douce de la planète. L’étude du dépôt des anneaux de croissance sur les écailles des arapaïmas vivant dans le fleuve Essequibo, en Guyane, a montré que ces animaux pouvaient devenir beaucoup plus gros que ceux du centre du Brésil. Ses recherches ont montré qu’il existe plusieurs autres espèces distinctes d’arapaïmas et que certaines pourraient encore être considérées comme en danger critique d’extinction.

Les déplacements non contrôlés d’arapaïmas autour du Brésil pourraient entraîner des transferts de maladies et des mélanges génétiques entre ces populations potentiellement distinctes. Mais ces problématiques restent encore très peu étudiées.

Pour Zeb Hogan, professeur de biologie à l’université du Nevada, à Reno, et explorateur National Geographic, le succès de la conservation de l’arapaïma peut servir de modèle à la protection et la gestion des populations d’autres poissons géants menacés dans le monde.