Ce dragon de Komodo parvient à tuer un cerf en une seule morsure

Pouvant atteindre 3 mètres de long et peser plus de 130 kilogrammes, les dragons de Komodo sont les plus gros lézards de la planète. Ils ont une tête longue et plate, un museau arrondi, une peau écailleuse, des pattes arquées et une queue énorme et musclée.

Les dragons de Komodo prospèrent depuis des millions d'années en Indonésie. Ils préfèrent les forêts tropicales, mais on peut les observer partout dans les îles. Bien que ces reptiles robustes puissent marcher jusqu'à 15 kilomètres par jour, ils s'aventurent rarement loin des vallées où ils ont éclos.

Prédateurs dominants, les dragons de Komodo mangent presque tout, y compris des charognes, des cerfs - comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, des cochons, des dragons plus petits et même de grands buffles d'eau. Lorsqu'ils chassent, les dragons de Komodo usent de camouflage et de patience pour guetter les proies qui passent. Lorsqu'une victime passe à proximité, le dragon bondit et utilise ses griffes acérées et ses dents dentelées semblables à celles d'un requin pour éviscérer sa proie.