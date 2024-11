Ce manchot a migré sur plus de 3000 kilomètres vers l'Australie

À la dérive dans la région la plus froide de la planète, les manchots empereurs, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,20 mètre et vivre entre quinze et vingt ans à l'état sauvage, vivent généralement dans des colonies dont la population peut aller de quelques centaines à des milliers de membres. Mais même le fait de se blottir les uns contre les autres n'est pas une garantie de survie, et les manchots tirent avantage de leurs extraordinaires capacités d'adaptation.