Ce ratel opportuniste s'en prend à l'un des plus dangereux serpents d'Afrique

Les ratels, aussi appelés zorille du Cap, sont apparentés aux mouffettes, aux loutres, aux furets et aux blaireaux. Ces omnivores voraces ont un fort penchant pour le miel et les larves d'abeilles. Ils se nourrissent également d'insectes, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères, ainsi que des racines, des bulbes, des baies et des fruits.

Opportunistes, il leur arrive même - comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, de s'attaquer aux plus venimeux des serpents.

Bien qu'ils chassent pour leur propre nourriture la plupart du temps, ils volent volontiers d'autres carnivores ou récupèrent les restes d'animaux plus gros lorsque l'occasion se présente. Leurs dents proéminentes et acérées, leurs longs ergots et leur carrure trapue leur permettent d'arracher facilement la chair des os.

On peut observer des ratels dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, en Arabie saoudite, en Iran et en Asie occidentale. Cet animal peut s'adapter à des conditions très variées, des forêts pluviales chaudes aux montagnes fraîches. Leur espace vital peut s'étendre sur plus de 500 kilomètres carrés.

Bien que l'espèce ne soit pas considérée comme étant en danger, ses membres sont chassés ou persécutés dans certaines régions, notamment lorsqu'ils entrent en conflit avec les agriculteurs et les apiculteurs. Ils sont également consommés comme viande de brousse et récoltés pour le commerce de la médecine traditionnelle.