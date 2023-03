Ce sanglier indien est violemment attaqué par une tigresse

Il existe aujourd'hui six sous-espèces de tigres : le tigre de Chine méridionale, le tigre de Malaisie, le tigre d'Indochine, le tigre de Sumatra, le tigre de Sibérie et le tigre du Bengale. On peut retracer leur histoire évolutionnaire sur deux millions d'années environ, période à laquelle leur ancêtre a quitté l'Afrique pour explorer l'Asie.

La population des tigres du Bengale est la plus nombreuse, elle représente environ 50 % de la population mondiale de tigres vivant à l'état sauvage.

Les tigres du Bengale vivent seuls et marquent agressivement de leur odeur de vastes territoires pour éloigner leurs rivaux. Ce sont de puissants chasseurs nocturnes qui parcourent de nombreux kilomètres pour trouver des buffles, des cerfs, des cochons sauvages et d'autres grands mammifères, dont ils se nourrissent. Les tigres utilisent leur pelage distinctif comme camouflage (il n'y en a pas deux qui aient exactement les mêmes rayures). Ils se tiennent à l'affût et s'approchent suffisamment près pour attaquer leurs victimes d'un bond rapide et fatal. Un tigre affamé peut manger jusqu'à 30 kilogrammes en une nuit, bien qu'il mange généralement moins.

Malgré leur redoutable réputation, la plupart des tigres évitent les humains, mais certains d'entre eux deviennent de dangereux mangeurs d'Hommes. Ces animaux sont souvent malades et incapables de chasser normalement, ou vivent dans une région où leurs proies traditionnelles ont disparu.

Les femelles donnent naissance à des portées de deux à six petits, qu'elles élèvent avec peu ou pas d'aide de la part du mâle. Les petits ne peuvent pas chasser avant l'âge de 18 mois et restent avec leur mère pendant deux à trois ans, après quoi ils se dispersent pour trouver leur propre territoire.