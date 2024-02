Ces baleines parviennent à chanter tout en retenant leur souffle

Néanmoins, trois baleines se sont échouées à proximité du laboratoire de Coen Elemans, professeur de bioacoustique à l'université du Danemark du Sud et auteur principal de l’étude, et lui ont permis de prélever des conduits vocaux de baleine à bosse, d’un petit rorqual et d’un rorqual boréal récemment décédés.