Ces chauves-souris sont capables de construire des tentes avec des feuilles

Selon Bernal Rodríguez Herrera, dénicher ces tentes nécessite dévouement et patience, mais aussi un œil affûté. Ces chauves-souris ont été peu documentées par le passé, notamment parce que peu de personnes sont capables de reconnaître leurs tentes dans la nature. C’est l’une des raisons pour lesquelles les objectifs de l’équipe d’explorateurs National Geographic incluent, en plus de la découverte scientifique, la formation de jeunes chercheurs spécialistes de ces animaux et une sensibilisation du public.

La plupart de nos connaissances sur les chauves-souris néotropicales bâtisseuses de tentes proviennent d’études réalisées dans certaines régions du Costa Rica et du Panama. L’an dernier, Ana Lucía Arévalo, Bernal Rodríguez Herrera et leurs collègues ont publié un rapport, le premier en son genre, sur les chauves-souris bâtisseuses de tentes au Guatemala. Bien qu’au moins dix des vingt-deux espèces se trouvent au Guatemala, leur comportement n’y a jamais été documenté de manière systématique.

Les chercheurs ont sondé deux sites de la Réserve de biosphère maya, dans le nord du Guatemala, la plus vaste forêt tropicale de plaine d’Amérique centrale. Là, ils ont découvert des tentes en forme de parapluie dans deux types de palmiers utilisés par deux espèces de chauves-souris différentes. En outre, ils ont décrit un type de modification du plafond des tentes en forme de parapluie chez une espèce arboricole qui n’avait jamais été signalé auparavant.