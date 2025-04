Ces explorateurs National Geographic ont documenté les plus grands secrets des manchots

À un hémisphère de là, Bertie Gregory, encore jeune photographe de la vie sauvage parcourant la campagne anglaise, en vint à la même réalisation. Aujourd’hui, à trente-et-un ans, c’est un réalisateur de documentaires animaliers reconnu et le présentateur principal de la série à paraître sur National Geographic et Disney+, Les Secrets des Manchots. Il s'agit du fruit de sa collaboration avec Pablo Borboroglu, biologiste marin et fondateur et président de la Société Internationale des Manchots. Les deux hommes ont été nommés au prix Rolex National Geographic Explorer of the Year 2025.