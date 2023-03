Cet hippopotame en quête d'un nouveau territoire défie un clan de lions

Ce mâle hippopotame, rejeté par son groupe, va devoir trouver un nouveau territoire. Or le point d'eau qu'il choisit est déjà pris par un clan de lions... Commence alors une guerre de territoire.

L'hippopotame commun (Hippopotamus amphibius Linnaeus) est un grand mammifère semi-aquatique originaire d'Afrique subsaharienne. Bien que son nom vienne du grec et signifie « cheval de rivière », il ne sait pas nager, respirer sous l'eau ou même flotter. Sa nature agressive lui vaut d'être connu comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique.

Les hippopotames sont les troisièmes plus grands mammifères terrestres après les éléphants et les rhinocéros blancs. Les mâles peuvent atteindre une longueur de 5 mètres, et peser jusqu'à 1 800 kilogrammes, contre 1 500 kilogrammes pour les femelles.

Ces animaux musclés ont un torse rond, un corps brun rosé, une peau imperméable de 5 cm d'épaisseur et des pattes courtes et robustes. Leur corps lourd n'a peut-être pas l'air aérodynamique, mais les hippopotames peuvent atteindre une vitesse de 35 kilomètres par heure sur terre sur de courtes distances.

Les hippopotames sont dotés de dents impressionnantes. Leurs molaires leur permettent de mâcher, tandis que leurs canines longues et pointues - qui peuvent atteindre 30 cm de long - sont de puissantes armes de défense. Leurs mâchoires remarquablement solides peuvent s'ouvrir à 180 degrés et leur morsure est presque trois fois plus puissante que celle d'un lion. Une seule morsure d'hippopotame peut couper un corps humain en deux.

Les hippopotames vivent dans des cours d'eau, des rivières, des lacs et des mangroves. Leur peau, bien qu'épaisse, est extrêmement sensible et peut facilement brûler ou se dessécher. Ils passent donc la majeure partie de leur journée dans l'eau ou la boue pour se rafraîchir et protéger leur peau délicate.

C'est la raison pour laquelle ce mâle hippopotame est prêt à affronter tout un clan de lions pour s'approprier ce point d'eau...