Cette courageuse mangouste s'en prend à un mamba noir

Les mambas noirs sont des serpents rapides, nerveux, mortellement venimeux qui, lorsqu'ils sont menacés, sont très agressifs. Ils ont tué de nombreus Hommes et les mythes africains exagèrent leurs caractéristiques jusqu'à ce qu'elles prennent des airs de légendes. Pour toutes ces raisons, le mamba noir est largement considéré comme le serpent le plus mortel du monde.

C'est le plus long serpent venimeux d'Afrique, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de long, bien que la moyenne soit plutôt autour de 2,5 mètres. Ils comptent également parmi les serpents les plus rapides du monde, progressant à des vitesses allant jusqu'à 20 kilomètres par heure.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne tirent pas leur nom non pas de la couleur de leur peau, qui tend à être olive ou grise, mais plutôt de la couleur bleu-noir de l'intérieur de leur bouche, qu'ils ouvrent lorsqu'ils sont menacés.

Avant l'apparition de l'antivenin propre aux morsures de mamba noir, celles-ci étaient presque toujours fatales, provoquant la mort de leur victime dans les 20 minutes. Malheureusement, cet antivenin n'est pas encore largement disponible dans les zones rurales de l'aire de répartition du mamba (savanes et les collines rocheuses du sud et de l'est de l'Afrique), et les décès causés par le mamba noir restent fréquents.