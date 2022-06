Cette femelle léopard des neiges cherche désespérément ses petits disparus

Inlassablement, elle les appelle : cette femelle léopard des neiges cherche désespérément ses petits dans les montagnes enneigées. Toute la nuit, elle les cherche, avant de revenir sur ses traces à l'endroit où elle les a vus pour la dernière fois.

Ces léopards tachetés vivent dans les montagnes d'une vaste région d'Asie. Ils sont protégés du froid par un manteau épais - dans des tons de gris ou de jaune crème et couvert de taches noires grisâtres - et leurs larges pattes recouvertes de fourrure font office de raquettes naturelles. Les léopards des neiges ont des pattes puissantes et sont de formidables sauteurs, capables de faire des bonds de 15 mètres. Ces grands félins utilisent leur longue queue pour s'équilibrer et pour couvrir les parties sensibles de leur corps contre le froid intense des montagnes. Ils sont timides, et rarement observés à l'état sauvage.

On trouve les léopards des neiges dans toutes les chaînes de haute montagne, y compris l'Himalaya et le sud des montagnes sibériennes en Russie. On peut également les trouver sur le plateau tibétain et dans une chaîne qui s'étend de la Chine aux montagnes d'Asie centrale. Ils préfèrent les terrains escarpés et accidentés, avec des affleurements rocheux où les proies peuvent être difficiles à trouver. C'est pourquoi ces carnivores ont besoin d'énormément d'espace pour se déplacer : les léopards mâles ont besoin de 208 km² d'espace, tandis que les femelles ont des territoires allant jusqu'à 125 kilomètres carrés.

Les léopards des neiges s'attaquent aux moutons bleus (bharal) du Tibet et de l'Himalaya, ainsi qu'aux bouquetins des montagnes que l'on trouve sur la majeure partie du reste de leur territoire. Bien que ces puissants prédateurs puissent tuer des animaux trois fois plus lourds qu'eux, ils mangent également des animaux plus petits, tels que des marmottes, des lièvres et du gibier à plumes.

MENACES PESANT SUR L'ESPÈCE

L'expansion des terres occupées par les humains, en particulier pour le pâturage du bétail, a entraîné une augmentation des conflits. Les éleveurs tuent parfois les léopards des neiges pour prévenir ou se venger de la prédation de leurs animaux domestiques. Leur vie est également menacée par le braconnage, motivé par le commerce illégal des peaux et des parties du corps utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Ces félins semblent connaître un déclin spectaculaire : ils ont perdu au moins 20 % de leur population en deux décennies.

La disparition de l'habitat et le déclin des grands mammifères proies des chats sont également des facteurs contributifs. Le changement climatique entraîne une augmentation de la température moyenne dans le domaine vital du léopard des neiges, ce qui, selon les scientifiques, réduira l'habitat alpin de l'espèce et favorisera la concurrence avec d'autres prédateurs comme les léopards, les chiens sauvages et les tigres. Pour ces raisons, l'Union internationale pour la conservation de la nature classe les léopards des neiges comme vulnérables à l'extinction.