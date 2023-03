Cette grenouille est capable de geler son cœur... avant de revenir à la vie

Alors que la plupart des amphibiens d'Amérique du Nord fuient la surface de la terre pendant les plus rudes semaines de l'hiver, la grenouille des bois (Lithobates sylvaticus) plonge dans une sorte de cryosommeil : elle a la capacité d'entrer en hibernation complète (avec arrêt complet du cœur) pendant la saison hivernale. Son cœur, ses poumons et son cerveau gèlent complètement. Le sang ne circule alors presque plus dans ses veines.

Comment est-ce possible ? Le corps des grenouilles des bois produit une sorte d'antigel naturel qui empêche leurs cellules de rétrécir lorsqu'elles se glacent pendant l'hiver. De fait, seule l'eau autour de ses cellules se change en glace. L'urée s'accumule dans les tissus quand les premiers gels arrivent, et le glycogène hépatique est converti en glucose lorsque le corps de l'amphibien se refroidit. L'urée et le glucose agissent tous deux comme des cryoprotecteurs pour limiter la quantité de glace qui se forme.

Au printemps, la grenouille dégèle et « revient à la vie ». Son coeur se remet à battre. Commence alors la période de reproduction.