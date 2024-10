Dans le désert d’Atacama, chauves-souris et manchots se livrent une guerre sans merci

« Les chauves-souris vampires font preuve d’une grande prudence lorsqu’elles se nourrissent, car elles doivent se nourrir sur un animal bien plus gros qu’elles quasiment chaque soir de leur vie », explique Gerald Carter , maître de conférences en écologie et biologie de l’évolution à l’Université Princeton.

Chauves-souris et manchots habitent généralement des régions bien différentes du monde. Ces premières n’aiment généralement pas les basses températures et préfèrent vivre dans des endroits arides et humides, comme les forêts tropicales ou les déserts. Cependant, elles sont suffisamment à l’aise sur le littoral occidental aride de l’Amérique du Sud, où les manchots de Humboldt résident également. Cela fait peut-être un moment que ces deux espèces ont maille à partir ; selon certains spécialistes, il est possible que les manchots aient été à un moment donné la principale source alimentaire de ces chauves-souris.