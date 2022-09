Chez les crocodiles marins, le combat sans pitié pour devenir le mâle alpha

Plus grand crocodilien vivant sur terre, le crocodile marin (Crocodylus porosus) serait l'animal le plus susceptible de dévorer un humain. Les mâles de taille moyenne dépassent les 5 mètres de long et pèsent plus de 450 kilogrammes, mais il n'est pas rare de croiser des spécimens de 7 mètres de long et pesant près de 1 000 kilogrammes.

Les crocodiles marins ont une aire de répartition très large, peuplant les régions d'eau saumâtre et d'eau douce de l'est de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et du nord de l'Australie. Ce sont d'excellents nageurs, que l'on peut souvent apercevoir en mer, loin des côtes.

Prédateurs opportunistes, ils se tapissent patiemment sous la surface, près des berges, attendant qu'une proie s'arrête pour se désaltérer. Ils se nourrissent de tout ce qui leur tombe sous les crocs, y compris des buffles d'eau, des singes, des requins et des sangliers.

Sans crier gare, ils sortent de l'eau d'un coup de queue puissant, saisissent leur victime et la ramènent dans l'eau, la maintenant sous la surface jusqu'à ce que l'animal se noie.

Les crocodiles marins sont considérés comme présentant un faible risque d'extinction. Mais les peaux de crocodiles marins sont plus appréciées que celles des autres crocodiliens, et la chasse illégale, la perte d'habitat et l'aversion que suscite l'espèce en raison de sa réputation de mangeur d'hommes continuent d'exercer une pression sur la population.