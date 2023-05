Chez les éléphants, la raison du plus fort n'est pas la meilleure

Seuls les plus forts, les plus violents ont leur place dans le règne animal ? Cette idée pourrait bien être balayée d’un coup d’oreille de pachyderme. Une nouvelle étude parue dans la revue PNAS en avril 2023 suggère qu’au cours de l’évolution, les éléphants auraient toujours choisi les partenaires les plus civilisés, les plus gentils pour se reproduire, favorisant ainsi l’émergence d’une espèce sociable. Ils se seraient ainsi « auto-domestiqués », comme les bonobos... et les humains.

D’où vient cette idée ? D’abord d’une observation méticuleuse des espèces qui ont été domestiquées par une main extérieure. Comme les moutons, les vaches, les cochons ou encore les loups. Au fil des siècles, les Hommes ont sélectionné chez ces espèces les individus les plus dociles. Les loups sauvages sont ainsi devenus des labradors, des caniches ou des teckels, qui se blottissent sur nos jambes et rapportent sagement la balle.

Cette domestication des loups a eu des effets physiques visibles : un visage plus enfantin, moins de poils, un pelage tacheté... Mais aussi des conséquences génétiques et comportementales : les individus sont moins agressifs, plus joueurs, leur enfance dure plus longtemps et ils ont développé des manières de communiquer plus complexes.

Cette enfance qui s’éternise, ce langage complexe, cette pilosité moins présente... Ces caractéristiques ne vous rappellent rien ? Voilà des traits qui se retrouvent chez l’humain. En 2017, l’anthropologue Brian Hare émettait ainsi l’hypothèse que les êtres humains se seraient domestiqués… mais sans l’aide de personne ! Au cours de l’évolution au milieu et à la fin du Paléolithique, l’humain aurait naturellement sélectionné les individus les moins agressifs, les plus doux, les plus prompts à coopérer, que ce soit dans les relations sexuelles ou dans d'autres relations sociales.

Difficile à croire, au vu de l’actualité ? « Les nouvelles vont en fait plutôt dans le sens de cette hypothèse. Plus on "s'auto-domestique", moins on réagit violemment aux agressions extérieures. Dit simplement, on ne frappe pas à tout va en réponse à la moindre contrariété. Tout ce que nous produisons, tout ce que nous voyons autour de nous, nécessite en fait une formidable capacité à coopérer » explique Limor Raviv, spécialiste de l’évolution des langages au sein de l’Institut Max Planck, et autrice principale de l’étude sur l’auto-domestication des éléphants, basée sur la théorie de l’anthropologue Brian Hare.

Cette capacité à se domestiquer seuls se retrouverait chez les humains mais aussi les bonobos et les pachydermes, selon cette nouvelle étude, même si « nous n’en sommes qu’au stade d’une première hypothèse » explique la scientifique. L’animal coche toutes les cases. Comportementales d’abord. « Les éléphants sont très peu agressifs (sauf dans des cas rares, souvent liés à des traumatismes). Ils utilisent un langage complexe, et restent joueurs y compris à l’âge adulte (avec les éclaboussures, les jeux dans la boue ou dans l’eau..). Les infanticides sont extrêmement rares. De plus, les pachydermes partagent les responsabilités parentales, protègent et réconfortent leurs congénères en détresse, et aident des individus qui n'appartiennent pas à leur groupe. Cette capacité à coopérer avec des éléphants d’un autre troupeau est un signe d’auto-domestication important. »