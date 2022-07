Combat à mort entre scorpions cannibales

Les scorpions font partie de la classe des arachnides et sont étroitement liés aux araignées, aux acariens et aux tiques. On les considère généralement comme des habitants du désert, mais on les observe également dans les forêts brésiliennes, en Colombie-Britannique, en Caroline du Nord et même dans l'Himalaya. Ces arthropodes robustes et adaptables existent depuis des centaines de millions d'années et ne sont rien d'autre que des survivants.

Il existe près de 2 000 espèces de scorpions, mais seules 30 à 40 d'entre elles sont suffisamment venimeuses pour tuer un Homme. Les différents types de venins sont cependant adaptés au mode de vie des scorpions et redoutablement efficaces contre leurs proies de prédilection.

Les scorpions se nourrissent généralement d'insectes, mais leur régime alimentaire peut être extrêmement varié et aller jusqu'au cannibalisme - c'est un autre élément d'explication de leur capacité de survie dans de nombreux endroits hostiles.

Lorsque la nourriture se fait rare, le scorpion a la capacité étonnante de ralentir son métabolisme jusqu'à un tiers du taux habituel des arthropodes. Cette technique permet à certaines espèces d'utiliser peu d'oxygène et de se contenter d'un seul insecte par an. Pourtant, même avec un métabolisme bas, le scorpion est capable de se mettre rapidement en chasse lorsque l'occasion se présente - un don dont sont dépourvues de nombreuses espèces hivernantes.

Ces capacités de survie permettent aux scorpions de vivre dans certains des environnements les plus hostiles de la planète. Des chercheurs ont même congelé des scorpions pendant une nuit, pour les mettre au soleil le lendemain et les voir dégeler et s'en aller. Mais il y a une chose sans laquelle les scorpions ont du mal à vivre : le sol. Ce sont des animaux fouisseurs. Dans les zones où l'on trouve du pergélisol ou des herbes lourdes, où la terre meuble n'est pas disponible, les scorpions ont plus de difficultés à survivre.